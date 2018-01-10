〈中部〉一例一休 我有話要說》環保業者︰加班成本增 擠壓作業時間

2018-01-10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕資源回收業者陳老闆說，以前隔週休二日變一例一休，除了原本固定週日休假，再增加週六休息，但業務量不變，只好開放週六加班，並按照勞基法加班工時規定，現在仍約需三分之一的人加班，當天加班的人事成本就要增加近六成，大幅增加生產成本，但為了留住員工，只好咬牙吸收，穩定人力，實在辛苦。

陳老闆也說，有同行清除業者經營清運廢棄物或原料，影響更大，由於工廠一例一休，只能壓縮在平日的五天內清運完畢，平日工作量大增，只能加派人力加班趕工，支付員工的加班費更是驚人。