〈中部〉地政所服務太好 地政士怨搶了生意

2018-01-10

〔記者張菁雅／台中報導〕地政事務所便民服務做得太好，遭到地政士抱怨，要求地政所只能提供諮詢輔導，不得代為繕寫資料，以免損及地政士工作權益。市府地政局強調已經訂定相關辨法，請地政所人員服務時，「動口不動手」。

市議員李天生接獲地政士投訴表示，房地產不景氣，地政士生意已經不好，地政所人員還「過度服務」，熱心為洽公民眾繕寫申請資料，搶了地政士的生意，影響他們工作權益。李天生說，做好服務是市府各機關的責任，要讓民眾滿意又不影響業界生計，是不容易的課題，希望地政單位研議，找出可行之道。

台中市地政學會理事長陳瓊如表示，簡易的案件，民眾可以自行申請，但繼承、贈與等案件涉及稅務，地政所人員不一定了解，若協助民眾填寫資料、自行申辦，恐怕反而影響民眾權益，尤其在房地合一制度上路後，稅制變更，地政士會針對民眾個案，提出節稅方案建議，且透過地政士申辦，資料填寫、檢附證明都很完整，也能縮短審查時間。

地政所則說，只要是自身的案件，民眾都可以自己申辦，櫃檯也提供填寫範例，但有些長輩不方便填寫，會要求地政所人員幫忙，站在便民的立場，同仁都會協助，面對地政士的反彈，他們也很無奈。

對此，地政局地籍科表示，該局內部訂有實施要點，明訂地政所服務台的服務項目及服務方式，並且要求服務台人員協助民眾申辦、導引及提供業務諮詢時，應力求適度及均衡，以「動口不動手」為原則，避免損及地政士工作權益。