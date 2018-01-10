〈中部〉助街友防凍 市府設避寒所、送保暖衣

2018-01-10

〔記者蔡淑媛、張軒哲、歐素美／台中報導〕入冬最強寒流報到！台中又濕又冷，市區白天溫度僅十度上下，愈晚還會愈冷，甚至降到七度以下，濕冷天氣將持續到明天才放晴，醫師提醒民眾充分保暖、高血壓患者一定要規則服藥，以免併發重症；市府社會局昨天也啟動防凍計畫，派員巡訪街友發送保暖衣物，並延長安置所收留截止時間，從原本晚上十點延長到深夜十二點、提供臨時避寒所。

氣象局發佈台中低溫和大雨特報，昨天市區白天溫度僅十到十二度，位於北區的台中氣象站在上午測出十．七度，靠近山區的新社、石岡則出現八度低溫，和平、谷關更低，梨山僅五．七度，雪山則低於零度以下，全台急凍，台中海線也出現五到八級強風。

台中氣象站指出，這波冷氣團將持續發威，今天仍是又濕又冷的天氣，維持七至十二度低溫，體感溫度會更低，直至週四才會放晴，白天氣溫稍微上升，可望至廿度，但真正回暖則要等到週五、週六，氣溫可上升到廿至廿二度。

風大 漁民不敢出海捕烏魚

連日低溫也造成農漁民損失，台中海域正值捕撈烏魚時節，寒流來襲是捕撈烏魚最佳時機，但風大天雨，不少漁船不敢貿然出海；后里地區部分梨穗已嫁接，梨農憂心霜害；海線的芋田甫插下幼苗，農民研判幼苗尚小，較不怕低溫襲擊。

社會局在天氣預報氣溫低於十二度以下就啟動防凍計畫，目前列冊街友約一百七十人，以一呼百應系統提醒區里長等相關單位，留意身邊街友和協助，昨天也派出街友服務員與社工兵多路探訪街友，從旱溪沿線橋下到東區，及中西區的公園、土地公廟、建物發送睡袋、外套等物資，原縣區也請各區公所派員探訪。

社會局除協調三處街友協力單位開放短期安置場所收留至夜間十二點，提供夜間住宿、熱食、禦寒衣物及沐浴盥洗服務，也在和平街的原立德派出所設置臨時避寒所，預計共可臨時安置六十人，並提供禦寒物資，社會局長也將前往探視。

中國附醫急診部主任陳維恭表示，低溫造成血管收縮，高血壓患者一定要按時服藥、量血壓，尤其注意之後回暖溫差大，腦中風、心肌梗塞易好發，出現胸痛、胸悶或是講話不清、肢體麻痺、無力等須儘速就醫，也建議老人家、慢性病友減少出門，若一定要出門，可趁中午左右較暖和時段，而一般民眾如在健身房運動，運動後全身發熱，應休息一下恢復體溫再離開。

東勢青年 煮麻油雞送弱勢

另東勢區青年羅德銘昨特別煮了五十人份的麻油雞，結合東勢區公所及華山基金會，分送給東勢區的弱勢長者，冷冷的寒天中，老人家喝上一碗熱熱的麻油雞湯，開心表示「按好食（真好吃），揪感心」。