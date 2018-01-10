〈中部〉替代役男牽線 文德國小學童與外國人交流

2018-01-10

〔記者湯世名／彰化報導〕目前服務於彰化縣芬園鄉文德國小的替代役男陳志豪，因精通英語、西班牙語及日語，除協助學生的英語學習外，更利用其在留學期間結交的人脈，安排了日本大學教授、德國大學生及烏干達NGO團體執行長等人，與文德國小學童面對面交流，分享其生命故事與異國風情，期許學童們能放眼國際、勇敢追夢。

包括日本岐阜大學的柳井教授、德國籍的Lily （莉莉） 和 Lisa （莉莎），以及烏干達「轉變生命協會」執行長Sam （山姆） 和秘書長Ronald （羅納）等人，接連來到位於八卦山上的文德國小，與學童相見歡，小朋友們也透過十鼓、響笛、舞蹈等活動歡迎稀客蒞臨，並帶領他們到社區去認識芬園家鄉的特色產業，進行國際文化交流。

Sam表示，烏干達許多小孩都有自己的夢想，但因生活困苦而無法追夢，他勉勵台灣的孩子們要珍惜教育資源、勇敢追夢；柳井教授則獲悉文德國小學童們在進行石虎的研究，他介紹了日本的西表山貓，並邀請小朋友有機會能夠到日本遊學。

扮演這次國際文化交流橋樑角色的陳志豪說，文德國小積極推動國際教育為學校本位特色課程，希望能拓展學生的國際視野，他即想到正好在國外留學期間結交許多國外友人，因此安排他們來台，與學童們進行面對面接觸。

六年甲班的許栯寧聽完這群國外友人的分享後感動不已，並表示自己家境雖然不好，但看到他們勇敢追夢的過程，激勵她要更加努力。