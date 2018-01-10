〈中部〉消失百年 水社柳重返水社棲地

2018-01-10

〔記者謝介裕／日月潭報導〕寒流來襲，九日天氣又濕又冷，日管處結合農委會特有生物研究保育中心、明潭國小、魚池農會等單位，不畏風雨，展開「水社柳」復育工作，僅見大家身穿雨衣，有的手持圓鍬等工具，有的負責搬運、種植樹苗，將合計約八十株的「水社柳」樹苗，種植在日月潭水社梅荷園至九龍口沿線的自行車道，讓消失百年的「水社柳」，重返原生及命名的水社棲地，也為復育行動邁出成功的第一步。

復育台灣特有種植物 種下80樹苗

台灣特有種植物「水社柳」，在日月潭水庫興建完工、水位升高後便消失，還好緊鄰水社的頭社地區，尚有十多株原生種獲王姓農友保存，昨在日管處號召下，遂提供樹苗一起辦理「消失百年！水社柳重返水社」植樹活動，期間，農委會特有生物研究保育中心專家黃朝慶也在種植過程中，為明潭國小等與會師生、民眾講解水社柳相關知識，使得活動更增添教育意義。

黃朝慶說，根據專家學者十多年來，在野外的調查，「水社柳」僅剩二千株左右，從國內林務單位到國際自然保護聯盟，已把「水社柳」列入瀕臨滅絕等級，原因除了棲地消失，尚有陸化、天然下種少、雌雄比例失衡等諸多因素，若不及時進行保育行動，在地球上有消失之虞。

日管處長洪維新指出，水社柳最大的特性，便是根系具有淨化水質與良好抓地力功用，也是固岸護坡極佳的水保植物，希望藉此活動喚起社會各界正視水社柳復育問題外，日後復育有成，其冬季燦爛盛開金黃色花穗的動人景色，也可望成為日月潭一大亮點，讓遊憩內容更加豐富、多元，可說是一舉多得。