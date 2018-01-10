〈中部〉一例一休 我有話要說》台塑企業工會：過勞持續惡化

2018-01-10

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕關於勞動基準法修法爭議，台塑企業工會全國聯合會理事長陳鴻儒昨天表示，應維持現有加班時間，因為台灣勞工過勞來自於總工時太長，修法要將休息日加班由「做一算四」、「做五算八」改為「核實計算」，他與工會持反對意見，咸認如此一來，將導致休息日與一般可加班的休息時間無異，工時必然再度攀升，過勞現象將持續惡化。

陳鴻儒表示，一例一休制度訂法時，過於粗糙，造成勞資雙方都不滿，台塑在嘉縣太保市、新港鄉等幾個廠共有六千多名員工，其中需輪班者高達四千多人，受到一例一休新制很大衝擊。