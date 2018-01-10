〈中部〉中正大學添嬌客 黑天鵝寶寶萌翻

2018-01-10

〔記者曾迺強／民雄報導〕國立中正大學的黑天鵝群悠游寧靜湖，成了校園特色美景，去年十月雖孵出兩隻黑天鵝寶寶，但其中一隻隔日不幸夭折，鵝媽媽上月初在寧靜湖的鵝房生下了六顆蛋，經過三十多天孵育，本週陸續誕生四隻黑天鵝寶寶，是近兩年誕生數量最多的一次，教職員紛紛前來探視灰黑絨毛的黑天鵝寶寶，直呼好可愛。

「黑天鵝寶寶剛出生時，羽毛又細又軟，相當滑順。」中正大學總務處工友郭堃榮說，黑天鵝寶寶的胸腔、脖子氣管相當脆弱，抱鵝手勢若不對或太用力恐造成受傷，需要小心翼翼照料，近日寒流來襲，保溫燈廿四小時開啟，避免「新生鵝」失溫。

中正大學原有一名「天鵝爸爸」郭清標，負責照顧陸續繁衍的七十多隻黑天鵝，前年七月退休後，由郭堃榮接手照顧校園綠頭鴨、黑天鵝等水禽。郭堃榮從自家養殖場抓來一隻鵪鶉，讓四隻甫破蛋而出的黑天鵝寶寶模仿鵪鶉啄咬飼料及飲水，模樣可愛極了，前往探視的教職員看了都忍不住說「快融化了」。

中正大學自民國七十八年創校初期，在寧靜湖放養四隻黑天鵝，護育有成，陸續繁衍廿五對送給其他大學或單位，黑天鵝化身「外交大使」，國立雲林科技大學、國立清華大學、台南市新化虎頭埤風景區、高雄市佛光山佛陀紀念館都是中正大學的「親家」。

中正大學總務處事務組長殷詔彥說，目前寧靜湖有四隻黑天鵝，待下週天氣轉好後，會將黑天鵝寶寶移到戶外飼養區，等到約一年後長大，再放養到寧靜湖。