〈中部〉阻風沙入侵 雲林沿海植栽奏效

2018-01-10

〔記者陳燦坤、林國賢／雲林報導〕政府這幾年來推廣海邊植栽或種樹，這幾天東北季風吹起，民眾雖感受到沙塵暴明顯改善，但成效還是相當有限，遠不及過去在海邊營造防風林，防止風沙長驅直入，地方人士認為，如果能夠鼓勵農民配合種植，效果會更佳。

二崙、四湖及崙背防風林 減輕風沙塵害

縣府強調，目前雲林沿海防風林二崙、四湖及崙背多達九千四百餘公頃，便是試著減輕風沙塵害，也希望民眾能夠愛護樹木，尤其秋冬草木乾枯，為保障防風林安全，切勿在林間燃燒雜草。

造林防風害是近年來政府保護海岸線的重點，不少農民或熱心民眾配合在台西等地栽種適合海岸線生長的馬鞭藤或白千層等植栽，這次東北季風來襲正好是驗收成果的時機，民眾發現光是局部的定沙或防沙難以發揮效果，雖然可以阻擋部分風沙入侵，但風大時村子仍是一片霧茫茫。

民眾認為，造林防沙不能像是補丁，必須有規劃全面實施，如同過去一整排的防風林，不僅可固定沙子，還可以阻擋風沙入侵，整個海邊村落生活品質才能改善，如同過去四湖鄉黑森林樹木茂密，不僅可以遮風蔽雨，甚至還可以成為野鳥避風巢，幫助過冬的候鳥照顧下一代。

但現在口湖與四湖鄉因人為開發為魚塭現大缺口，不僅台西漂沙直灌入當地沿海，每遇東北季風強勁不但無法出港，也造成冬天揚沙嚴重，甚至漁民坦言每當漁汛到來，都需要等候滿潮才能出航，有時便錯失捕魚良機，若是能夠藉由植物定沙，將沿海地形固定，相信可以防止漂沙危害，也能夠確保漁船出航安全。