〈中部〉秀泰廣場僅一線公車 民眾嘆不便

2018-01-10

〔記者張菁雅／台中報導〕東區近年來商場、大型建設陸續完工，大眾運輸及停車需求增加。議員鄭功進表示，秀泰廣場去年三月開幕後，假日人潮爆滿，卻只有一線公車直達，建議市府增加班次及路線；議員邱素貞也說，台糖生態湖濱公園已開發完成，將成為新景點，但停車問題恐面臨嚴峻考驗，建議市府未雨綢繆，自台糖湖濱公園開挖地下停車場，連結干城地區，一併紓解周遭停車需求。

秀泰廣場除了購物商場，影城打著全台中最新四Ｋ雷射投影機和陣列式的喇叭，吸引許多電影愛好者前往朝聖。陳姓民眾表示，自己很愛看電影，每週至少看一部電影，但該處只有十一路公車直達，平日要等一小時，假日則約三十至四十分鐘，大幅降低搭乘意願。

余姓民眾也說，他常帶小孩去買書、看電影，因為搭公車不便，只要是大熱天，寧願騎車、開車。

交通局允會勘 了解當地需求

交通局長王義川表示，從秀泰廣場沿著南京路，經過二個路口，大約走五到十分鐘就到雙十路，雙十路上公車路線很多，建議民眾前往雙十路搭乘；市府也會到秀泰廣場會勘，了解當地公車需求。

另外，針對市議員邱素貞建議，台糖湖濱公園開挖地下停車場，連結干城地區，解決停車及交通問題。王義川則表示，台糖湖濱公園旁的建國市場設有停車場，使用率不到一成，不是停車位不夠，而是多數民眾習慣停在不用收費的地方，且湖濱公園與建國市場使用時間錯開，因此可滿足停車需求。