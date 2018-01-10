〈中部〉預算未過中市府不發小提燈 再掀口水戰

2018-01-10

國民黨立委 批市府拿提燈作政治籌碼

〔記者歐素美、張菁雅／台中報導〕總預算尚未審查通過，市府表示今年元宵燈會小提燈來不及製作，所以將不發小提燈；國民黨立委盧秀燕、江啟臣九日相繼抨擊市府拿市民開刀、拿孩子的提燈作政治籌碼。

市府反駁 兩立委為私利操作市政議題

對此，市府新聞局長卓冠廷表示，樂見民代關心市政，但呼籲兩位立委多向中央爭取福利與監督國政，不要一手擋台中前瞻預算，又為一己私利，在地方政治操作市政議題，相信市民會唾棄這樣的行為。

江啟臣表示，今年市府觀旅局編列元宵燈會三千八百萬元預算，較去年增加八百萬元，議會最後決定刪除四百萬元，市府仍有三千四百萬元可以做，市府卻放話不做提燈，「花大錢做不了事，連燈會都可以如此亂來，市長是這樣當的嗎？」他也質疑市府拿孩子的提燈當作政治籌碼，「只許州官亂花，不許百姓提燈」。

盧秀燕也說，議會監督市府預算乃天經地義，林佳龍竟然將不滿發洩至台中市民，拿市民開刀，打算停發小提燈，自己卻照樣拿薪水、照樣坐公務車、照樣拿特支費，對市民很不公平。

觀旅局：即使臨時會通過 也無法如期完成

觀旅局表示，元宵燈會已經發包，但總預算尚未在議會完成法定程序，因此無法與廠商簽約，今年燈會將在二月廿四日（農曆正月初九）點燈，即使臨時會通過總預算案，廠商也無法如期完成小提燈製作、送驗與發放作業，所以今年不發元宵小提燈。

卓冠廷則指出，前瞻基礎建設計畫預算案之前在立法院臨時會受國民黨團阻擋，外界點名江啟臣、盧秀燕等藍委，為了政治鬥爭背叛台中市民，簽署捷運藍線、山手線等多項重要預算的刪減及凍結案，兩人昨天相繼關心今年中台灣元宵燈會是否發放小提燈，市府樂見民代關心市政，但呼籲兩位委員不要因為黨內初選之私，在中央與地方大玩兩面手法，一手擋台中前瞻預算，一方面又假借關心地方市政，蓄意政治操作議題，相信市民會唾棄這樣的行為。