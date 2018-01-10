〈中部〉南投縣道131線牛洞路段 政院會勘︰設網防落石

2018-01-10

〔記者佟振國／埔里報導〕南投縣埔里鎮縣道一三一線牛洞路段落石影響行車安全，縣府計劃施做落石攔截網，地方則要求做明隧道，經公共工程委員會會勘，認為該路段腹地不足，再做明隧道將限縮路寬並與河爭道，認同縣府方案，要求縣府提詳細計畫送審，由中央特別統籌分配稅款協助。

縣道一三一線為魚池鄉共和、東光村民往返埔里鎮重要聯絡道路，但埔里牛洞路段常有落石，去年十一月十九日再發生落石砸車，造成一人死亡，引起兩鄉鎮居民強烈不滿，要求縣府重視道路安全。

地方要求做明隧道

縣府委託顧問公司評估，若興建二百公尺的明隧道，工程經費估計達一億二千多萬元，工期長達兩年，該路段路寬僅六至八米，做明隧道將再限縮路寬，且道路緊鄰南港溪，採懸臂版設計的道路下方有打地錨，興建明隧道開挖後恐損及地錨，建議架設防落石攔截網，同樣長度，經費約三千三百萬元，但地方認為防護網治標不治本，堅持興建明隧道一勞永逸。

政院︰該路段寬度不足

行政院公共工程委員會副主委顏久榮前天邀相關單位會勘，顏久榮與工程會技術處人員認為，該路段寬度不足，原本道路拓寬已經與河爭道，若再興建明隧道狀況可能加劇，也造成地形地貌大幅改變，認同縣府採用防落石攔截網。

至於落石防護網工程經費，縣府去年原本爭取中央年度災害準備金補助，但當時已近年底，時間無法配合，顏久榮前天則與行政院主計總處討論研究以中央特別統籌分配稅款協助，仍須報行政院核准，今年度才能施工。

縣議員廖志城仍強調，牛洞路段應設置明隧道，才能徹底解決落石問題，希望縣府和中央能夠合作，找出一個可行的方案來施設明隧道。

縣府工務處長陳錫梧表示，目前在台八線中橫公路正進行防落石攔截網的相關工法，近期也會前往實地了解工程概況，做為牛洞路段工程的參考。