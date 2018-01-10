〈中部〉彰縣YouBike將破千萬人次 福袋相送

2018-01-10

幸運兒獲背包、電子票證儲值2000元

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣公共自行車（YouBike）將在本週突破一千萬騎乘人次大關，經營YouBike的微笑單車公司表示，第一千萬人次的幸運兒將獲得「微笑好禮福袋」，裡面有YouBike多功能後背包以及YouBike電子票證儲值二○○○元，盼民眾能來「搶」當幸運兒。

「今天你騎了嗎？」彰化縣YouBike從一○三年五月推動以來，迅速累積粉絲群，深受通學族、通勤族的熱愛，不少開車族選擇YouBike作為市區短距離採買的交通工具，即使在前年二月取消前半小時免費的優惠，卻仍可維持每天六五○○人次以上的騎乘次數。

彰化火車站前站 每月逾4萬人次租借

彰化縣政府城市暨觀光發展處表示，彰化火車站前站也是全國第二大的租借站，每月超過四萬人次租借。探究其原因，主要是彰化市人口有二十三萬多人，為全國最多人口的縣轄市，在此基礎上，加上彰化火車站附近也是員林客運、彰化客運的停車地點，許多搭公車或是火車到彰化市的學生與上班族，都會選擇YouBike來使用。

另外，彰化市為全台知名的美食城市，獨特的肉圓、爌肉飯都是觀光客的最愛，並且還有古早味蛋糕、蛋黃酥等特產伴手禮，不少海內外人士特別前來品嚐、選購，這也讓YouBike發揮城市交通接駁的功能。

全縣三地區68站點 和美爭取設置

彰化縣YouBike目前在彰化市、員林市、鹿港鎮都有設站，全縣有六十八個站，提供一六五○台YouBike讓民眾使用；由於和美鎮是全縣人口僅次彰化市、員林市的區域，也有縣議員爭取設置，但仍在考量使用效率當中。

微笑單車公司表示，除了第一千萬人次的幸運兒能獲得「微笑好禮福袋」外，今年仍將持續舉辦「天天YouBike ，月月抽好禮」活動，會員只要於「天天YouBike活動網頁」登錄活動，完成基本資料設定即可累計騎乘天數，單月騎乘達十一天以上，就可以抽好禮，每月全區抽出五○○名！