〈南部〉濕雨難採蔗 善化糖廠煙囪沒冒煙

2018-01-09

〔記者黃文瑜／善化報導〕怎麼沒冒煙了？每年十二月起，善化糖廠都會製糖，並延續到隔年三月，現正值製糖期間，但這幾天糖廠煙囪卻沒冒煙。台糖表示，下雨天採收甘蔗不易，沒有原物料就不能製糖，昨日稍稍放晴，雖有原料進廠，但受到鋒面及冷氣團南下影響，未來幾日也不會開機器製糖，只能進行機器保養、維修。

已有一百卅三年歷史的善化糖廠，去年十二月初開工製糖，每日大約使用兩千七百多噸的甘蔗製糖，目前已累積七萬七千多噸的壓榨量。受氣候影響，去年颱風少，甘蔗採收量較去年高、品質較去年好，製糖率因此比去年同期高出兩個百分點。

不過從上週起，天氣就不太穩定，甚至一連兩日降雨，原本計畫九日要保養維修機台，只好將時間提前。由於下雨，收割機無法下田採收甘蔗，容易打滑或陷在泥濘裡無法作業，原訂每日清晨六點，甘蔗會進到糖廠，一直到傍晚六點才結束，每日原物料量約在兩千八百噸左右，卻因無法採收以致沒有甘蔗製糖。

台糖表示，前兩天雖有放晴，也有少許甘蔗進到糖廠，但機器運作就要連續開機。因剛開始運作是使用台電供應的電力，不過，製糖過程剩餘的甘蔗渣燃燒後，產生的蒸氣除了供給廠內機器發電運作外，也利用蒸氣加熱，將蔗汁濃縮提高糖的純度，若是開機一會又停止運轉，也會增加機器耗損，未來幾日若持續降雨，也只能繼續停工。