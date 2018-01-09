〈南部〉北門南鯤鯓廟 狗年續抽國運籤

2018-01-09

籤詩曾被造假惡搞 廟方形象受損

〔記者楊金城／北門報導〕北門南鯤鯓代天府在農曆正月初一舉辦抽國運籤，籤詩曾兩度被造假惡搞在網路散播，對廟方造成困擾，信眾對於廟方解籤「到底準不準？」也有正反評論，一度讓廟方考慮停辦抽國運籤。南鯤鯓代天府近日召開董事會，決定第八年續辦「狗年」戊戌年國運籤。

南鯤鯓廟總幹事侯賢遜昨表示，為讓國運籤的解籤意涵更有公正公信力，戊戌年抽國運籤將首度邀請宗教學者在場解籤詩。

各方期待續辦 將邀宗教學者解籤詩

戊戌年抽國運籤將於農曆正月初一（國曆二月十六日）上午十一點，依古禮進行，援例由南鯤鯓廟董事長王連興擔任擲筊官，侯賢遜擔任抽籤官。

王連興說，南鯤鯓廟抽國運籤不僅已連辦七年，信眾也相當在意，董事會討論後，才決定第八年續辦抽狗年國運籤。

北門南鯤鯓代天府有「台灣王爺總廟」的稱譽，具指標性，南鯤鯓廟的羊年國運籤「武則天坐天」、雞年國運籤「聞仲西征遇十絕陣後逃」，曾被惡意竄改為「譏賴批扁罵蔡」的假籤詩，造成廟方困擾和南鯤鯓廟形象受損。

國運籤準不準？見解不同

各方對於「南鯤鯓廟國運籤準不準？」也有不同見解，「如抽好籤，好就好，萬一國運不好，會被嫌說籤詩不準；如抽歹籤，換政府又不高興」，也是廟方一度考慮不抽狗年國運籤的原因之一。

過去七年的國運籤，抽到中下籤、下下籤時，侯賢遜現場解說籤詩時，都刻意婉轉「說好話」，解籤詩是否中肯切意，也都被各方拿放大鏡看。雖然如此，由於信眾各方期待，還是決定續辦抽國運籤。