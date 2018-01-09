〈南部〉小吃店辣椒醬長蛆 衛局要求限期改善

2018-01-09

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市建興路及三民市場兩家小吃店的辣椒醬，遭爆料有蛆蠕動，衛生局前往稽查，發現有業者把桶裝醬料放在潮濕水槽下，另有醬料分裝後未覆蓋好，可能因此遭蒼蠅產卵，衛生局要求限期改善，屆期未改善將依食安法處六萬元以上、二億元以下罰鍰。

高雄一名女網友在臉書「爆料公社」PO文並貼出一段影片，指她到高雄市建興路某小吃店，打開一罐辣椒醬，卻發現裡面有許多蠕動的白色小蟲，讓她嚇出一身冷汗。

另有網友投訴媒體，三民市場某黑輪老店，附贈的辣椒醬出現蠕動中的蟲蟲，並大罵：「雖然我沒沾，但覺得很不爽！」

衛生局接獲通報後，昨派員前往稽查，建興路某小吃店業者表示，日前接獲顧客反映，辣椒醬長蛆，當場將醬料倒掉，衛生局初步研判，業者將醬料分裝後，疑似未覆蓋好，遭蒼蠅或果蠅產卵污染。

另外稽查三民市場某黑輪老店，現場檢視醬料未逾期且無異物，但桶裝的醬料存放在潮濕水槽下，已要求業者改善。

衛生局表示，針對現場食材未離地置放及未覆蓋等缺失，已要求業者限期本月十五日改善，屆期未改善，將依食安法處六萬元以上、二億元以下罰鍰，另抽驗已開封醬料。

衛生局表示，另查兩家醬料製造場所，早在去年七月及九月稽查作業場所設施、設備及人員尚符合食品良好衛生規範準則。