〈南部〉學者研製加溫器 助塭魚虱目魚苗過冬

2018-01-09

可將22度水溫提高到約30度

〔記者洪定宏／高雄報導〕低溫寒流即將襲台，養殖漁業首當其衝，雖然有許多防寒害方法，但效果有限。由中山大學海洋科學系教授洪慶章率領的「冬天魚塭局部保暖實驗」團隊，經過一年不斷改良，昨天成功將魚塭二十二度水溫，提高到約三十度，吸引魚群趨近保暖，減少傷亡，有助虱目魚苗過冬；業者只需花器材及瓦斯費用約四萬元，就能保住百萬資產，值得政府大力推廣。

洪慶章表示，他在虱目魚池放置一個六百公升的塑膠桶，岸邊設置加溫器，器材包括兩台家用熱水器、一個瓦斯筒、一個電磁閥（控制時間自動切換）、一個自動馬達，以三條保溫管連結魚池內的六百公升保溫桶，保溫桶外包覆高密度保麗龍。

洪慶章指出，熱水器設定四十度，每十五分鐘自動切換到另一台，避免過熱毀損，一條保溫管抽出魚塭的水經過熱水器加熱，再從另一條保溫管流到魚塭的保溫桶，溫度約三十度。

洪慶章計算，以保溫桶為中心的十公尺見方面積，其最外圍的水溫，可比未加溫的魚塭水高出三度，但受到東北風及水體交換等因素影響，最外圍的水溫只比未加溫的魚塭水高出一度多。

不過，洪慶章強調，虱目魚苗在低於十五度的水溫就會活力減退、十二度假死，若是九度以下，將在數分鐘死亡，所以就算水溫只增加一度，也有助提高魚苗的存活率。

總計不到4萬元 能保住百萬資產

洪慶章強調，器材費僅約三萬元，可重複使用，瓦斯費三天約六千元，總計不到四萬元，若能讓多數虱目魚平安過冬，就等於為業者保住百萬資產。