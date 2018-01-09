〈南部〉澎湖新秘境 白沙港子波浪堤超療癒

2018-01-09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕秘境旅遊已成澎湖近年旅遊主力！去年白沙後寮「天堂路」、西嶼赤馬「八卦道」、白沙講美「海中屋」等秘境，都帶來觀光人潮，今年則出現新秘境，就是白沙港子「波浪堤」，帶來超療癒感覺，成為新觀光景點。

當年澎湖一村一漁港建港政策錯誤，導致澎湖本島被防波堤等水泥建築包圍，形成水泥森林，現今則以生態工法代替以往的堤防，但留下的防波堤卻意外成為「新」秘境，像後寮舊港的天堂路，就是昔日王船泊港；而赤馬八卦道則是海洋牧場所有、講美海中屋則是提供從事潮間帶工作者休息小厝。

旁邊有木製親水公園

新近又竄起白沙港子「波浪堤」秘境，剛好在澎湖水族館前方，旁邊還有木製的親水公園，但因時代久遠，入水木梯都已塌陷入海，相當危險；至於波浪堤的由來，根據考證則是早期日本珍珠養殖公司「供您恩」的養殖場，波浪堤為該公司興建，後來因未取得經營權而撤離。

澎湖水族館 4月重新營業

由於白沙鄉公所在清查產權後，確定為鄉公所財產，已收為鄉產，對於親水公園呈現危樓設施，將進行調查了解，並呼籲民眾不要靠近或攀爬；同時觀賞波浪堤以在岸上防波堤為最佳景點，不要貿然入海；至於鄰近的澎湖水族館，已有新業者完成簽約並進行整修工程，最快四月份正式對外營業，加上波浪堤成為新興觀光動線，可望成為今夏澎湖觀光新寵兒。