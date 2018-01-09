〈南部〉縣府掛保證 屏東幸福豬標章亮相

2018-01-09

1580家養豬戶僅4家自有品牌

〔記者邱芷柔／屏東報導〕養豬占全國生產量第二名的屏東，全縣一千五百八十家養豬戶中，僅有四家自有品牌，縣府推動「屏東幸福豬標章」，希望帶動業者突破產業困境。

傳統養豬戶的收益取決於市場機制，生產端與銷售端利益不平衡是長久存在的情況，當部分豬農發現豬價低迷時，就會尋求各種方式降低成本，導致食安風險與環保等問題。

屏東縣政府昨天發表屏東幸福豬標章，並著手制定標章規範及公告，輔導符合的業者申請認證，讓貼有屏東幸福豬標章豬肉、豬肉加工產品，可以在全國肉攤、超市、餐廳等與消費者見面。

以不添加瘦肉精等3原則認證

縣長潘孟安說，現在進口豬充斥市場，消費者難以辨認一般溫體豬、加工豬肉產品來自哪裡，「屏東幸福豬標章」就是辨別與選購的指標，標章的發行，將以三大原則來認證，包括不添加瘦肉精、藥物檢驗合格、畜養過程不造成環境污染，為消費者把關。

包括中央肉品、東寶黑豬肉棧、耕耘肉品、阿爸7A豬昨天出席發表會，業者們也表示，繼雲林的快樂豬後，屏東有屬於自己的LOGO，對養豬戶來說是很大的肯定與鼓勵。

農業處副處長鄭永裕表示，標章認證是第一步，未來將輔導有意願的業者，透過產銷班、農會等方式，集結眾力打造豬肉品牌，穩定產業的收益與發展。