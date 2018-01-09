〈南部〉國宴級義廚台東辦桌 身心障礙生開心

2018-01-09

牧心孩子精彩歌舞回饋

〔記者王秀亭／台東報導〕台菜五大名廚之一郭宏徹昨天帶領來自各地的頂尖總舖師，前進牧心智能發展中心，為台東身心障礙學員「辦桌」，中心廣場搭起棚架，首次變成外燴場地，每位餐飲經驗超過三十年的總舖師們煮出道道美味外，還親自擺盤、端菜，牧心孩子也準備了精彩的勁歌熱舞，回饋總舖師的暖心料理。

「牧心療育館啟用十年，第一次外燴辦桌，孩子們興奮又期待。」牧心智能發展中心董事長李艷菁表示，每年尾牙都會帶著孩子們到餐廳用餐，但多數孩子行動不便，光是交通接送就需耗費許多時間，國宴級總舖師直接到牧心烹飪佳餚，解決了孩子及工作人員的困擾，又能吃到美味料理，為了這場尾牙，所有人分工合作，表演節目、舞台設計全都自己來。

促成這場活動的牧心前任董事長陳源松說，台東縣烹飪商業同業公會理事長何振誠曾分享為社福機構免費辦桌的樂趣，遂提議讓牧心的孩子們也能吃到國宴美食，想不到包括中華美食交流協會理事長郭宏徹、台灣廚師國際聯盟理事長謝秀櫻等人不辭辛勞，遠從台北、彰化前來。

6名廚遠道來 親自端菜上桌

總舖師們一早就到牧心療育館「開煮」，席開二十桌，考量身心障礙學童的進食問題，多數菜色鮮嫩，去除骨頭，同時兼顧養生，炒了兩道百菇素食，郭宏徹說，社會上還有很多社福機構需要關懷，而廚師們只要出點「芝麻」力量，就能讓機構裡的小朋友吃飽吃好，何樂而不為。

來自各地的六名廚師不只煮出道道美味料理，還親自端菜上桌，第一道是台東知名的桶子雞，才剛上桌就已秒殺速度吃完，開心地說希望還有下一次。