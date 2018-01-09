〈南部〉家貓增多 動保處研議強制植入晶片

2018-01-09

〔記者蔡文居／台南報導〕由於寵物飼養習慣改變，近來愈來愈多人養貓。根據台南市動保處的統計，台南市家犬數量這兩年呈現下降趨勢，而家貓則愈來愈多，預料數量將以倍數成長。南市動保處表示，將研議針對家貓強制植入晶片及寵物登記。

台南市動保處組長周駿男表示，根據一○四年的犬貓調查，南市家貓有三萬二千多隻、家犬有十三萬六千多隻。而一○六年的調查，家犬數量比一○四年下降了約七％，家貓則大幅成長，預估成長約兩倍，目前確切數據還在彙整中。

市議員洪玉鳳、王家貞、蔡淑惠、蔡育輝及李中岑昨天召開記者會，關心貓咪數量愈來愈多，也衍生包括咬傷人、寄生蟲等諸多問題，造成很大困擾，要求動保處提案修改台南市的自治條例，讓貓咪應比照狗狗強制植入晶片。

周駿男表示，由於照顧狗狗比貓咪還要麻煩，而且養貓入門也比養狗較低，現在寵物飼養習慣逐漸改變，現在很多人改養貓咪。

他說，目前南市流浪貓比照流浪狗做法，均有植入晶片。對於議員的提議，會研議針對家貓強制植入晶片及寵物登記。目前中央法令的規定，貓咪並不像狗狗有強制植入晶片。

在收費方面，貓狗植入晶片辦理寵物登記，已結紮為二百五十元，未結紮為三百五十元，如再加上施打狂犬病疫苗，動物醫院收費約二百至三百元。至於家犬未植入晶片，經勸導未改善，依動保法可開罰三千至一萬五千元。目前南市家犬植入晶片比率已達六十八％。

台南市向日葵關懷流浪動物協會也支持貓咪應植入晶片。愛心媽媽表示，該協會目前收容貓咪約一百隻，每一隻都有結紮及辦理寵物登記，有植入晶片易於追蹤及方便管理，如果走失也較有機會尋獲。