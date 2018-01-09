〈南部〉去年逆向行駛肇事 2死600人傷

2018-01-09

警方列為重點取締項目

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市警局交通大隊統計，一○六年對於全市逆向行駛的嚴重交通違規共取締一萬一千五百多件，該年度車禍肇事主因為逆向行駛者有近六百件，造成兩人死亡、約六百人受傷，顯然逆向行駛嚴重違規行為是造成車禍事故重大因素之一，警方已列為重點取締項目。

交通大隊並統計去年交通違規取締前三名，依序是違規停車（十一萬二千多件）、闖紅燈（四萬八千多件）、不依標誌標線號誌指示行車（三萬五千多件）；逆向行駛的取締件數則是排在第十名。

大都是酒後駕車、搶快

交通大隊表示，分析逆向行駛肇事的車禍事故，大都是酒後駕車、搶快等因素。去年初在鹽水區就發生一件酒後騎機車逆向撞到汽車而死亡案例；今年初在基隆市又有一名汽車駕駛人酒後開車在彎道超車時，逆向撞上現役軍人騎乘的機車，造成軍人頭部受重創、當場死亡。交通大隊副大隊長洪國哲指出，很多駕駛人逆向行車是為了搶一時之快，去年八月，後壁區也發生一件機車騎士在路肩逆向行駛後橫越車道與汽車相撞的死亡車禍。

洪國哲強調，逆向行駛是嚴重且易肇事的違規駕駛行為，台南市已列為重點違規取締項目，此外，更規劃執行「機車安全GO」專案，在全市易發生車禍的肇事路段加強執法。另警方常見有些婆婆媽媽到市場採買時，於市場周邊道路也有慢速逆向發生小碰撞事故的情形，提醒用路人養成時時遵守交通規則的好習慣，行車不圖快、不貪方便，避免肇事。