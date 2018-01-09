〈南部〉高雄去年減2459人 六都唯二衰退城市

2018-01-09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市去年戶籍人口減少二四五九人，落後台中市的差距拉大到一萬人，但並非六都最慘，台北市戶籍人口數去年大減一萬二四四七人，南北雙城是六都人口唯二減少的。

市府︰將促進人口移入

高市府強調，戶籍人口數絕非都市化的唯一指標，未來將加速因應人口議題，期盼以實際政績，促進人口移入。事實上，這十年來，高雄市人口並未如外傳的減少，反而增加超過一萬人，也請外界勿陷入人口排名的迷思。

內政部戶政司初步統計，高雄市去年底人口數為二七七萬六九一二人，比前年底減少二四五九人，是六都人口唯二衰退的城市，僅次於台北市，台北市去年底人口數二六八萬三六五七人，比前年底大減一萬二四四七人。

其餘四都，桃園市人口去年大增四萬○二五四人，也居全台之冠，台中市增加一萬九八三一人居次，新北市增加七四八一人，與高雄緊鄰的台南市，也小增四八九人。

去年高雄人口的大事，是七月底正式被台中市超越，讓出全台人口第二大城，且下半年差距逐漸拉大，統計至去年十二月底，台中市人口已多了高雄市一萬人，目前仍以每個月約二千人消長。

高市府表示，綜觀去年全台人口增減，嘉義以南縣市除了台南市，其餘縣市都有二千至五千不等的人口減少，顯示人口版圖仍持續向中北部移動，這與科技產業集中在中北部有很大關聯，對年輕族群產生磁吸效應。

至於北市戶籍人口大減的原因，網友普遍認為是房價太高，迫使年輕人往新北、桃園購屋成家。

高市經發局分析，台南市人口能小幅增加，主要是南科效應，高雄去年雖未能爭取到台積電三奈米設廠，但華邦電宣布投資三三五○億元，在南科高雄園區設廠，將能吸引更多南部人才返鄉就業。