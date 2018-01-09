〈南部〉出租土地廠房放廢棄物 地主要罰

2018-01-09

〔記者陳文嬋／高雄報導〕非法集團近來租地或廠房非法棄置廢棄物，環保局與保七總隊去年迄今聯手查獲十多件，共有五十一處環境遭破壞，有些嫁禍地主或老闆，害他們被法辦、甚至要花百萬元收拾殘局，提醒民眾不要隨便出租土地或廠房。

非法集團承租 棄置後下落不明

市府環保局表示，非法集團涉嫌以人頭或轉租方式，承租土地或廠房，僅繳交押金及一至二月租金，拿到廠房鑰匙後，只花一至二天時間，非法棄置廢棄物，隨即下落不明，嫁禍地主或廠房老闆未善盡管理責任，以致被送辦。

環保局去年獲報大寮區有廠房被非法棄置廢棄物，與保七總隊第三大隊合作，查出邱姓承租人是累犯，與嘉義縣嘉佑環保科技有限公司合作，非法棄置一般事業廢棄物的廢塑膠製品，將邱男及業者依廢清法移送法辦。

業者最高可處五年徒刑

環保局指出，依規定要求業者於去年十月底前清除完畢，總計清除五十多噸，且依廢清法可處一年至五年有期徒刑，得併科一千五百萬元罰金，今年經法院判處二人各繳二十萬元，才獲得緩刑處分，廠房老闆終於獲得清白。

根據保七總隊統計，去年移送租賃廠房被非法棄置廢棄物十多件，總計有五十一處所，包括台南二十二處、高雄二十六處、屏東三處。

若有毒溶劑污染 將管制整治

保七總隊指出，目前市價清理廢塑膠每噸八千元，清理五十噸廢塑膠要花四十萬元，若是有毒廢溶劑每噸清理費五萬元，五十噸相當要花費二百五十萬元，萬一有毒溶劑滲進土壤污染土地，還會被市府管制進行土壤整治。

環保局長蔡孟裕呼籲民眾提高警覺，出租土地、廠房前，應確認承租用途，出租後應加強巡視，察覺有異立即報案，環檢警將啟動聯防機制，儘速將不法業者查緝送辦。