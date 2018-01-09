〈南部〉台東難找到oBike 業者：減量剩600輛

2018-01-09

〔記者黃明堂／台東報導〕無樁式共享自行車oBike在台東怎都看不到了？以往隨處可見，現在連市區也幾乎看不到，在APP蒐尋顯示一大堆車，實際上卻找不到。

仍有營運 冬天淡季召回900輛

oBike業者表示在台東仍有營運，但輛數從一千五百輛減到剩六百輛，且有很多被民眾「侵占」放進私人空間，所以才不易看到。

oBike去年四月起在台東投放，不同於YouBike必須在固定地點租還，「oBike」可隨借隨還，相當方便，營運之初，盛極一時，但違規停車、排擠機車格等問題，引發爭議，民眾看法兩極。

近兩個月來，民眾發現在市區幾乎都看不到oBike這種橘色單車了，以後在投車最多的台東縣立體育場、體育館、鐵花路，現在連半台都看不到，機車格變的好空曠，懷疑oBike已撤出台東。

不過，民眾使用APP蒐尋oBike的分布，仍像過去一樣，冒出很多地位點，但實際到顯示位置，卻一樣沒車，質疑業者唬弄消費者。

oBike台灣總經理王妍婷表示，在台東仍有營運，但目前冬天是淡季，且在台東使用率不高，加上故障維修，車輛召回了九百輛，但仍有六百輛提供服務

研究新定位技術 防民眾「侵占」

王妍婷表示，還有很多車輛是被民眾「侵占」，搬進家裡等私人空間，如果是在未解鎖的狀態，業者無法知道車子在哪裡。但她也坦承，oBike有嚴重的定位「殘影」問題，每輛車的定位會留在前次上鎖前的定位，但實際上如已被搬動過，會找不到車子實體。

她說，為解定位問題，公司正在研發二代定位技術，每十二分鐘就會自動回報定位，系統正在測試階段，近期內會推出。