〈南部〉沙灘車載客賞鹿 墾管處強力取締

2018-01-09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東墾丁國家公園明訂園區內不得以沙灘車作為營利載客之用，不過卻有部分業者以沙灘車「夜間探鹿」吸客，引發動保人士抨擊，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）開始強力執法，並在特別景觀區的龍磐草原區加設水泥擋封路，未來遊客賞鹿必須透過生態旅遊徒步進入，聘請合格導覽員帶路。

兩個月開50餘張罰單 水泥擋封路

位於墾丁國家公園龍磐草原、水蛙窟一帶的特別景觀第廿區（簡稱特廿），佔地約六十七公頃，是梅花鹿密集區域，能夠輕易見到梅花鹿奔馳，加上附近大片綠地，也被愛好者譽為「逐鹿草原」，觀賞者逐年增加。

近年業者發展沙灘車進入「探鹿」，甚至飆車「逐鹿」，從白天賞鹿衍生至夜間觀鹿，一車定價九百元，不僅挑戰公權力，成排燈火侵擾梅花鹿棲息也遭動保人士抗議，曾發生遊客摔車受傷，遊客投訴有增加趨勢。

導向徒步生態旅遊 聘導覽員解說

墾管處調查發現，該區梅花鹿棲地及地形地貌都有劣化問題，去年底祭鐵腕加強取締，兩個月共開出五十餘張罰單，並在入口放置水泥擋或圍籬，僅供機車或步行。

墾管處表示，沙灘車為園內明文禁止使用，緊急救護為例外，因特廿內有草原、梅花鹿，還有小雲鵲等等獨特生物，生態不容破壞，若遊客有賞鹿需求，將導向徒步的生態旅遊，並聘請合格導覽員解說。

墾管處計畫在龍磐草原區增殖林投樹，提供鹿群棲地，官員指出，若梅花鹿集中在特地區域內，對其它私有地農損相對會減少。