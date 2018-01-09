〈台北都會〉時力「邊緣化國民黨」 綠營議員︰說一套做一套

2018-01-09

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕時代力量與民進黨近期因勞基法修法抗衡，恐在今年台北市議員選舉上演「大綠小綠對決」。時力立委、台北市黨部主委林昶佐拋出，「邊緣化國民黨」還是主要目標。但北市綠營不買單，議員許淑華說，邊緣化國民黨當然雙手贊成，但指時力立委都是在削弱中央政府，根本說一套、做一套。議員王閔生則說，各選區席次是當年大環境最好時才達到高峰，今年光要維持就有難度，不認為雙方有合作空間。

王閔生︰不認為有合作空間

時代力量今年台北市議員選舉將提名五席議員參選人，時代力量發言人吳錚、林昶佐辦公室助理林穎孟及島國前進發起人林亮君幾確定將選松山信義、大安文山及大同中山；士林北投及內湖南港則尚無確定人選。

而民進黨與時力在一○五年立委選舉時整合由林昶佐出線，因此雙方有默契不在中正萬華推派人選，全力幫綠營輔選。但時力與民進黨衝突多，尤其近期時力還因勞基法修法絕食抗議，是否影響當年默契，林昶佐說，時力還是會維持「國民黨邊緣化、減少藍營席次」的原則。

許淑華表示，歡迎任何政黨的年輕人參選，但不希望參選只是為了當藝人或作政治秀，更點名有聽聞吳錚要選松山信義，但從未看他跑基層，反倒是國民黨議員參選人徐巧芯較常見。而對時力提出「邊緣化國民黨」，許說，若時力真心願意調整心態及選舉戰術，那麼民進黨也會用更開放的心態合作。

王閔生則說，時力參選一定會影響到民進黨，但因各黨在大安文山都踴躍表態參選，無法評論；但他也說，時力跟國民黨在勞基法修法上合作對抗民進黨，態勢已很明顯。王也提到，一○三年是民進黨大環境最好的時候，各選區席次都達到高峰，現在執政包袱下大環境不盡理想，光維持現有席次就有困難，很難再有合作空間。

民進黨議員顏若芳表示，年輕人只要願意在中山大同參選，都是鼓勵支持，對於眾多挑戰者，她說，自己從助理到議員十年累積地方經驗，認為選舉最大的敵人還是自己。