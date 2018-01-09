〈台北都會〉寒流來了好樂 牠們愈冷愈嗨

2018-01-09

動物園「圓仔」全家吃冰

〔記者周彥妤／台北報導〕入冬最強冷氣團來襲，街頭民眾紛紛穿上禦寒衣物，戴起圍巾、口罩保暖，但台北市動物園裡，有些習慣低溫環境的動物反而愈冷愈活躍，如大貓熊「圓仔」一家三口，不僅至戶外活動場遛達，甚至吃著園方特製水果冰，河狸則是泡在「冷吱吱」的水中，優游自如，尤其最不怕冷的國王企鵝，最喜歡的活動還是站在保育員舖設的冰上「納涼」。

河狸泡水 冷吱吱超快活

動物園指出，寒流來襲，對這些不畏寒的動物是恰到好處，包含大貓熊「團團」、「圓圓」及「圓仔」、兒童動物區的羊駝、溫帶動物區的山獅、小貓熊、棕熊、灰狼、河狸、美洲野牛、蒙古野馬，及生活在台灣中高海拔地區、台灣動物區的台灣野山羊等、生活在南極的國王企鵝，都是愈冷愈嗨。

動物園表示，現在趁著天氣轉涼，不畏寒的動物反而自在，以大貓熊來說，其自然棲地年平均氣溫約在攝氏六至十七度，現在不僅輪流到戶外活動場遛達，在低溫中睡到四腳朝天，還能看到牠們吃著特製水果冰。

生活在南極的國王企鵝，最喜歡的活動就是站在保育員舖設的冰上「納涼」；河狸家族則是泡在「冷吱吱」的水中，依然「面不改色」。

另外，像是小貓熊、棕熊、灰狼、河狸、美洲野牛、蒙古野馬等住在溫帶地區的動物，以及台灣野山羊等生活在中高海拔的動物，都會在冬季來臨前，提早換上厚厚的毛皮，減少熱源散失，並尋找適當棲息地躲避風雪。