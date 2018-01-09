〈台北都會〉總預算明協商 藍營︰選舉年市長讓步

2018-01-09

尋求議員支持重大政策不多

〔記者郭安家、蕭婷方／台北報導〕二○一八年，柯市府編列歲入一六四八．五四億元、歲出一七四六．三二億元，總預算案卻未於去年歲末完成三讀，預計明天將與議會各黨團協商預算，包括私幼補助延伸至四歲以下、台北市音樂圖書館工程款等；但議會藍綠黨團觀察，今年選舉年，柯市府尋求議員支持重大政策反而不多，藍營則解讀連市長柯文哲都讓步。

第二預備金 柯10億可接受

議會國民黨團書記長陳永德說，柯文哲原編列十二．五億元第二預備金，如今柯文哲都讓步，私底下也脫口「十億元我可以接受」；其餘重大政策，大都是北市府提出後，各黨團議員加碼預算，如私幼學費補助。議會民進黨團總召許淑華也說，除了公共住宅預算、市場改建項目，今年市府預算沒有太多「柯文哲要的東西」。

議長吳碧珠原定今開朝野協商，因昨大會討論時間過長，將延至明天協商。待協商暫擱項目除私幼學費補助、音樂圖書館中心外，另有北市地方教育發展基金動用逾三千萬元，補助印度、馬來西亞留學台灣的「南洋北流」計畫；台北捷運局物業管理公司計畫，預算雖保留科目一塊錢，但被質疑投標雙子星等工程，有球員兼裁判之嫌，議員主張全刪。

另有南門市場改建工程，柯市府未經攤商同意，就要將其與東門市場改建工程，一同合併使用中繼市場；甚至一三○萬元的城市交流論壇經費，也因柯文哲兩岸立場被暫擱。

北市府發言人劉奕霆表示，柯文哲近年施政重點仍為公宅、市場改建、音樂圖書館政策，盼獲得各黨團支持，市府會積極說明政策方向內容。至於第二預備金市長是否讓步為十億元？他說，各黨團都有方案，有待政黨協商結果。