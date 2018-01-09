〈台北都會〉基隆原民會館文物失真 搗米臼像棺木

2018-01-09

〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院原住民族委員會去年底評鑑全國各地的原住民文化會館，發現基隆市原住民文化會館有多件館藏品過時、失真，例如原住民已有十六個族群，廣場仍然僅有九根圖騰柱；更扯的是，用來搗米的長臼由於尺寸加高，常讓民眾誤會是棺木或浴盆。基隆市政府表示，部分文物從東南亞訂製進口，因此尺寸不合，會逐步汰除改善。

做年糕長臼過大 圖騰柱仍僅9根

位於正濱路的基隆市原住民文化會館已開館十多年，原住民市議員陳明建指出，原民會的評鑑揭露多項缺失，多件館藏文物老舊失真，應有改善計畫而非遲未更新，恆溫系統等文物保存設備也有待加強。

基隆文史工作者潘江衛指出，阿美族薄薄社用來搗米、製作年糕的長臼，實際高度僅約到成人的膝部，但原民館的卻到達腰部，相差約五十公分，常被參觀民眾誤認是棺木或浴盆；另外，原住民族別已增加到十六族，文化廣場仍然只有九根圖騰柱。

民政處︰爭取補助 汰換重新規劃

市府民政處長王榆森解釋說，原民館目前展出的文物有二百餘件，是十多年前花費四百多萬元採購的，近年受市庫拮据影響，一直未再編列預算增購，會向行政院原民會爭取補助款，未來廣場會重新規劃，把十六族的圖騰柱補齊。

原民科長郭文勇說，當年陳列展品時有部分文物無法在台灣蒐集到，才會從東南亞訂購進口，雖然尺寸不合但還是符合「原味」；中央給的補助款每年只有三十萬元，去年用在裝置大型除濕機及自動門，經費捉襟見肘，會逐步汰換不合時宜的展品。