〈台北都會〉（基隆）西定高架橋重劃減速標線 居民嫌吵

2018-01-09

〔記者俞肇福、何玉華／綜合報導〕基隆市西定高架橋的路面最近剛完成刨鋪作業，但新漆繪的減速標線卻成了噪音來源，車輛頻繁輾壓發出刺耳聲響，讓附近居民不堪其擾；市議會議長宋瑋莉昨邀集相關單位會勘，要求市府改設測速照相桿並降低標線劃設密度，解決噪音擾人的問題。

市府交通旅遊處副處長王英哲指出，西定高架橋的速限五十公里，因此在路面劃設減速標線提醒駕駛人減速，多年來因為往來車輛頻繁輾壓標線而磨損，最近路面刨鋪後重新劃設。

當地西定里里長陳文宗說，西定高架橋重新刨鋪後，居民陸續抱怨，車輛經過減速標線時發出密集的「咚咚咚」聲響，讓附近住家不得安寧，半夜車輛雖然少，但車速更快，吵得無法安眠。

宋瑋莉等人會勘後建議，降低減速標線的厚度，並在交通安全的前提下酌減部分路段標線，改設測速照相桿，一樣能達到減速效果；王英哲表示，會在上坡路段減少標線劃設，減少噪音。

基隆市政府工務處養護工程科科長章志華表示，新劃設的減速標線是依政府規定的○．六公分厚度劃設，並沒有比較厚，車輛輾壓造成的噪音擾民，將再與主管標線工程的交旅處會商後，擇期施工改善。

有噪音又易打滑 新北已不再設置

在新北市部分，交通局交通管制工程科科長陳建成表示，減速標線早期使用在巷道接近路口處、郊區，一組由密集的六條熱拌塑膠組成，目的是讓車輛減速以降低肇事率，但因為噪音問題及標線容易打滑、顛簸等考量，近幾年已不再設置，改以標誌牌提醒，並宣導主線道、支線道的停、讓路權。