〈台北都會〉（新北）大屯溪整治挖石 保育團體憂破壞生態

2018-01-09

〔記者陳心瑜／新北報導〕淡水區的大屯溪是全台第一條用生態工法整治的溪流，更是河川生態工法的示範區，但當地民眾最近發現新北市政府水利局在整治過程載走河中大石，擔心破壞生物棲息地，但也有民意贊成挖走塊石達到防洪效果；由於地方意見不同，水利局昨天到大屯溪畔召開說明會，強調兼顧防洪和生態，工程如期在二月底前完工。

水利局河川工程科科長黃茂松表示，去年六月二日豪雨導致多處溪流的護岸沖毀，這項工程針對淡水區大屯溪、興仁溪、庄子內溝溪和公司田溪四條河川排水災害復建，預算二○四七萬元，採取就地取材，藉由整治、清淤來增加大屯溪及其支流公埔子溪的通洪斷面，將總共六百立方公尺的塊石移至興仁溪，將資源有效利用並節省公帑。

長期封溪保育護漁 卻清理河中大石？

對此，「淡水愛鄉協會」理事長蔡瀛說，民間在卅年前就投入大屯溪的生態保育，台北縣府時期斥資上千萬元整治，當時陳水扁總統還出席「大屯溪生態工法博覽會」，政府一方面強調封溪護漁、一方面又挖走河中大石，豈不諷刺？

蔡瀛說，河中的大石頭在生態維護扮演重要角色，不但在被水流沖積產生氧氣，還能阻擋砂石流失，石縫更是魚蝦群聚、躲藏的空間，溪中有毛蟹、鰻魚和少見的壁蜑螺、石蜑螺等，生態珍貴。

水利局強調僅復建 里長︰防洪有必要

但當地屯山里里長李永清持不同意見，指去年六月二日豪雨侵襲，大屯溪下游兩岸良田遭淹沒，農民心血付諸流水，「生命、財產受到威脅，怎麼有空談保育？」大屯溪上游大石頭大量向下游沖刷，汛期恐導致水流漫出河道，有清走必要。

黃茂松表示，挖走的塊石都是去年豪雨從上游沖刷下來的，河床塊石並非全部清空，只拿走直徑約八十至一百公分以上、影響疏濬的塊石，其餘較小的仍會留下，先復建成豪雨破壞之前樣貌，才能進一步談生態保育。

「水患治理監督聯盟」召集人徐蟬娟說，施工一定會破壞生態，政府的河川工程部門長期忽視生態保育，行政院公共工程委員會去年要求各機關施工前，必須提出公共工程生態檢核自評表，但目前地方政府工程不受約束，是生態保育的漏洞。