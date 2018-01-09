〈北部〉視察花蓮客家建設 李永得︰中央補助不是問題

2018-01-09

〔記者王錦義／花蓮報導〕立委徐榛蔚曾抱怨客委會不重視花蓮、不補助經費，實際上行政院客家委員會去年補助花蓮縣近三億元建設經費，主委李永得昨分別到花蓮市、吉安、壽豐等地視察客家文化會館、好客藝術村等客家建設，鄉鎮市首長紛紛希望客委會繼續支持後續建設計畫，李永得說，有好的計畫加上好的執行力，中央對於花蓮經費補助一直不是問題，全力支持花蓮客家的發展。

李永得昨上午先到花蓮市公所聽取「茄苳樹客家百年屯墾情」以及「客家文化會館」的施工進度，並實地到文化會館會勘。他說，以西部發展浪漫台三線為例，客家移民的田野調查可以讓客家子弟知道自己的根在哪裡，他建議市公所未來也能朝向這個方向來發展，朝向客家移民人文的田野調查。

李永得隨後到壽豐鄉關心豐田客家廊道文化生活環境營造第二期工程，再到吉安鄉好客藝術村視察。李永得說，全台以鄉鎮為單位，吉安鄉是全國單一鄉鎮中爭取最多經費的，目前吉安鄉有三個案子在進行中，此次視察目的是了解正在進行中的案子所遇到困難，有沒有需要客委會協調各單位提供協助。

鄉長黃馨說，公所針對三個主要空間產業交流中心、買菸場及好客藝術村做中、長程的發展目標，期望中央能挹注活化營運的相關經費，優先推展買菸場及好客藝術村軟體建設，讓地方產業能更蓬勃推展。