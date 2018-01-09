〈北部〉低溫爆量 虎頭山、天祥梅花盛開

2018-01-09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕寒流來襲，梅花「遇冷愈開花」，瑞穗鄉虎頭山、秀林鄉太魯閣天祥的梅園，本週起梅花都已盛放，隨著低溫下探，花朵本週爆出高峰，但因降雨的緣故花朵也容易被雨水打傷，想要賞花的民眾手腳要快！

賞花遊客張小姐說：「沒想到現在還有梅花」！她說，去年這個時候花都謝了，沒想到這禮拜上山還看得到花，很驚喜。花蓮太魯閣國家公園天祥遊憩區昨天天空飄著小雨，雖然不是假日，仍有不少遊客撐傘在天祥梅園約四十株梅樹下的步道散步、賞花，雨珠在雪白的梅花上凝結，晶瑩剔透「美得像小小鑽石」，讓人拿起相機，一張接一張拍個不停。

連日降雨 不少梅花被打落

不過因為受到連日降雨的影響，梅花也有不少被雨水打落。太魯閣國家公園管理處表示，往年天祥梅園會從耶誕節假期就開始綻放，花期約二週，元旦花況最佳，今年有比往年還慢一些，可能受到暖冬影響導致花季遲到，預計本週末至下週還會有一波大開。

而在瑞穗鄉的江布南山、虎頭山東麓，農民在山坡地種植的梅樹也都已盛開了，花期也比去年遲到約十天，沿著廢棄的瑞祥國小校園旁的產業道路上山，到海拔約五、六百公尺坡地就能欣賞到夾道相迎的梅樹，從山區往下俯瞰，還能見到花東縱谷綠野平疇的景色，相當漂亮！

退休楊先生和太太昨天到瑞穗鄉山區賞梅花，昨天上午天氣還小小放晴，從厚厚的雲層縫隙中露出的陽光，照在花朵上又是另種風姿。他說「這邊遊客比較少，景色更加清幽靜謐」，拍照也不用擔心要跟其他遊客搶角度，下山還順便去泡瑞穗溫泉放鬆身心，值得一遊。