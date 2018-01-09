〈北部〉農舍臨路、臨界行政指導 宜縣、中央不同調

2018-01-09

陳金德︰達共識沒強制性

〔記者張議晨、林彥彤／綜合報導〕宜蘭縣新版的農舍政策引起關切，並與農委會互槓；代理縣長陳金德說，經溝通已與農委會達成共識，確認「臨路、臨界」是行政指導，沒有強制性，不能強迫農民；在不違反農業生產及農村發展前提，農民可對農舍做「最適當配置」。而農委會副主委陳吉仲表示，行政指導具有法令效力，不可違反農發條例，必須要落實農業生產使用的土地完整性，除非有特殊地形的需求，否則都應遵守臨路、臨界的規定。

農委會︰不可違農發條例

陳吉仲也表示，先前宜蘭縣政府的確有來會內，但他不認為雙方有達成共識，只是針對法律上規定的文字做討論。陳金德則表示，對陳吉仲說法表示尊重，縣府也會依照與農委會討論結果，新訂審查作業要點。

宜蘭縣政府去年底預告宜蘭縣農舍及農業設施審查辦法草案，要求「農舍與農業設施集中配置」，農舍不得超過農地面積十％、農業設施不得超過三十％；陳金德主張農委會要求農舍「臨路、臨界」只是行政指導原則，不是法律，宜縣要打破這項限制。

這項草案引起農委會批評「違法」，稱農舍適用「農業用地興建農舍辦法」，農業設施適用「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，兩者是不同法令，縣府合併審查有違法之虞；另，臨路、臨界也是農舍興建規定，不能放寬。

縣府與農委會不同調，使得宜縣原訂元旦上路的新辦法擱置；陳金德昨到冬山鄉農會說明農舍政策，提及他與農委會戰了兩個月，到農委會拜訪兩次終於取得共識，雙方同意要求農舍「臨路、臨界」規定，是「法律不完備」，既非法律也非法規命令，而是「行政指導」。陳金德強調，「行政指導」沒有強制性，這個最困難的問題已經確定了。

另，縣府也同意將農舍與農業設施分開審查，農舍部分會訂定審查作業要點，經縣務會議通過即可實施；農業設施部分會訂定自治條例，送議會審查通過實施，會依據農委會要求辦理。陳金德表示，新的農舍修正要點，最快月底就能完成，二月就可上路。