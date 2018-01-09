〈北部〉竹縣車禍奪命 騎士、長者比例高

2018-01-09

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣政府分析去年A1類（人員當場或廿四小時內死亡），以機車騎士和高齡者的交通故事比例偏高，肇事原因則以未注意車前狀況居冠，其中自撞、自摔的案件偏多，值得留意。

縣府交通旅遊處表示，已在A1類發生路段增設爆閃燈、「易肇事路段」等警示牌，或是警示標線，希望透過交通改善措施，提醒用路人提高警覺，降低事故發生率。易肇事路段，警方也將列為加強執法。

警察局統計，去年A1類車禍共造成五十一人死亡，其中機車騎士廿九人（占五十七％），六十五歲長者廿人（占卅九％），行人十一人（占廿二％），十八到廿四歲年輕族群八人，酒駕四人，單車二人。

和前年A1+A2類車禍相較，長者死傷交通事故增加廿一％，車禍以老人家過馬路時發生居多。人口逐漸高齡化，老人的視力、反應、認知能力衰退，考量車禍發生時段多集中在早晨和傍晚，將加強交管護老，也建議提醒家中長輩外出時穿著顯明顏色的外衣。

警方分析車禍主要肇因，前五名依序是未注意車前狀況十四件最多，其次是超速失控五件，未依規定讓車及酒醉（後）駕車失控都是四件，闖紅燈等違反號誌管制或指揮三件；其中未注意車前狀況肇因，自撞、自摔六件比例偏高。

警察局表示，A1類車禍以發生地點來看，往來新埔和湖口的新湖路（一一七號縣道）段有三件，比例偏高；新湖路為新竹工業區的通勤要道，為連續上（下）坡彎道，尖峰時段車多。另外，新埔文山路（一一八號線道）筆直寬敞，但也發生兩起死亡車禍。