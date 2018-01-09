〈北部〉雨勢挹注 明德水庫稍解渴

2018-01-09

〔記者張勳騰、李容萍／桃園、苗栗報導〕苗栗縣明德水庫水情吃緊，水位創下二十四年新低，鋒面過境，連日來雨勢，為明德水庫（見圖，記者張勳騰攝）帶來八十萬噸蓄水量，可增加四十天用水量，但目前蓄水率仍是全國各水庫最低。水公司第三區管理處預估頭份市永和山水庫在這波雨量約可進帳一百五十萬噸，可延約二週的用水量。

增80萬噸蓄水量 可供40天用水

由於苗栗縣水情吃緊，全縣約有八千八百公頃農田，今年第一期稻作苗栗農田水利會等單位希望農民辦理休耕。由於尚未到春耕期，目前暫時未供應農業用水。

這幾天因鋒面過境，帶來雨勢，明德水庫集水區昨天平均降雨量五十六毫米，近日來進水量約八十萬噸，水位稍有上升。

苗栗農田水利會指出，目前水庫水位五十二點五公尺，有效蓄水量約三百二十六點六萬噸，蓄水率二十五．六％，目前每天供應民生用水一萬噸、工業用水八千七百噸，連日來雨勢，將可增加四十天用水量，惟蓄水率仍是全國最低。

至於三義鯉魚潭水庫蓄水率六十九％，每天供應大台中民生用水六十萬噸，無缺水之虞。

水公司第三區管理處副理謝張浩指出，頭份市永和山水庫目前蓄水率四十三．五四％，近日來的雨量，永和山水庫每天約進帳五十八萬噸，這波雨勢，預估可有一百五十萬噸的進水量，可延長十到十四天的用水量，不無小補。

石門水庫今起 日供9萬噸支援新竹

另外，這波鋒面通過帶來豐沛雨量，石門水庫昨天中午重返二四五公尺的滿庫水位，也是今年初首次的滿水位。而相較於石門水庫水情佳，竹苗地區卻水情吃緊，水利署北區水資源局從去年十二月五日實施「北水南調」，由石門水庫支援新竹地區每日七萬噸用水，今天起增為每日九萬噸。