〈北部〉用寫作衝破逆境 總統教育獎凌敏華上清大

2018-01-09

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市總統教育獎國中組得主成德高中凌敏華，今年順利通過清華大學拾穗計畫特殊選才申請入學，錄取清華學院學士班。她用文學抒發面對挫折困境時的心情，動人文采，讓她成功錄取清大，她說會繼續做文學創作，用文字的力量與故事感動人。

「只要心是自由的，再密的柵欄也禁錮不了！」凌敏華說，進清大是她從小的願望。因為雙親是小兒麻痺患者，行動不便，但父母克服障礙努力維繫家庭的背影，是她堅強的後盾，也是身邊最溫暖的陪伴。

雖家庭狀況不好，但她卻有顆助人的心，常主動與同學到學校圖書館擔任志工，利用下課、放學時間到圖書館服務讀者。為貼補家用，她也努力求學，爭取各項獎助學金，只要獲得獎學金，總是交給父母貼補家用。

她感謝導師魏光霞的用心栽培與關懷鼓勵，讓她在面對悲觀困頓的時候，能夠拉住她，讓她勇往直前。因個性細膩且擅長文字表達，凌敏華曾獲竹塹文學獎冠軍，文章也經常刊登於校刊《崧嶺園》，且以關懷社會、助人之樂、提供全校同學學習方法等文章，感動人心，且在崧嵐文學獎中獲得第一名佳績。

「文學就像火苗，讓她在悲觀困頓時，重燃對人生的熱情」凌敏華表示，從小她對文學具有強烈的興趣，未來她希望透過文字的力量，幫助跟她一樣的弱勢孩童。

清華大學九十六年起設立清華學院學士班，大一時不分系進入學士班就讀，學生只要具備音樂、美術、創新設計、創新領導等專長，都可透過各種管道進入，而清大拾穗計畫也是其中管道，學士班的學生大一時，可依其性向選修各學系必修或基礎課程，目的是希望學生有更多時間與彈性，專注在自我探索，在確定個人志趣後，大二再選擇擬就讀的學系。