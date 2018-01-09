〈北部〉苗栗縣獅山公園樹枯雜草生 民批離譜

2018-01-09

竹南大厝里公園 移植樹枯死也挨批

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮的獅山多功能運動公園去年中才設立，居民批該公園植被未定期灌溉，灌木、草地都枯萎生雜草，太離譜了；另外鄰近的竹南大厝里公園內去年移植的榕樹、樟樹等也被批缺乏妥善照顧導致枯死。負責管理的苗栗縣政府水利處及竹南鎮公所皆表示，兩座公園皆有設置自動灑水系統，後續也將派人加強維護。

苗縣府、竹南公所：將派員加強維護

位於竹南鎮大厝里的獅山多功能運動公園，占地二．七公頃，原規劃設置成結合籃球場、兒童遊憩區、生態解說教學設施的多功能森林公園，但因經費不足，落成後僅有簡單的草坪、植栽及步道，曾引發地方人士批評「落差太大」。

近日又有當地民眾批評，該公園落成後缺乏專人養護，栽種的桂花、山櫻花、地毯草等皆枯萎，雖曾向苗縣府反映但仍未改善；另公園旁的高大闊葉路樹也整排乾枯，不但有礙整體景觀，更擔心若巨大枯葉掉落，恐砸傷路人。

對此，苗縣府水利處城鄉發展科表示，目前正值冬季，植物照護不容易，目前皆已設置自動灑水系統，並會派包商加強養護，等春天樹木陸續冒出新芽，整體景觀就會改善；而目前該公園僅完成第一階段工程，後續待經費到位後會再增添設施。

而竹南大厝里公園則於去年春夏之際移植榕樹、樟樹等高大樹種，但也被民眾質疑缺乏養護，導致整排樹木凋零枯死。

竹南鎮公所公園路燈管理所則強調，一直有追蹤樹木移植後的狀況，園區也設有自動澆灌系統，但疑因入冬後氣候影響樹木生長，日前請園藝專家判定後，確認有四棵樹已死亡，會先將死亡的樹木移除，待釐清確切死因後再請包商移植新樹種，重新綠化。

國立嘉義大學森林暨自然資源系助理教授林瑞進則表示，榕樹及樟樹是移植後存活率較高的樹種，但建議最佳的移植時期為秋季。而該公園移植樹木死亡，研判最有可能的原因是土壤積水導致根部腐爛，但須現場勘查才能確定原因。