〈北部〉《桃園》探訪赫威神木群 要有好體力

2018-01-09

〔記者李容萍／復興報導〕桃園市有知名的拉拉山神木群，而小烏來風景區宇內溪上游、北插天山西麓的赫威神木群，是全台海拔最低的紅檜神木群，市府觀光旅遊局去年十二月推出「探訪赫威山，無痕小旅行」，每人收費五百元，短短三個多小時被搶訂一空，讓這條平常到訪者不多的賞神木路線，引發外界好奇。

赫威神木群位處國定自然地景的插天山自然保留區內，是農委會林務局依文化資產保存法公告保護珍稀植物「台灣水青岡」和它的周邊生態環境而劃設，民眾如要造訪，得從林務局官網的「自然保留區暨自然保護區進入申請系統」線上申請，如未經主管機關核准而進入，可處三萬元以上十五萬元以下罰鍰。

赫威神木群涵蓋十餘株紅檜巨木，位於海拔約九百至一千二百公尺間，平均樹齡約為八百至二千年。其中以「赫威神木」最為壯碩；由八棵巨木組成的隧道狀樹洞為「八仙神木」；「魔鬼神木」則狀似大力水手卜派吃了菠菜後的樣子。

配合鄰近小烏來風景特定區的新溪口吊橋、羅浮溫泉於十三日啟用，觀旅局推出同日探訪赫威神木的無痕小旅行，對於沒訂到小旅行、想自行辦理入山找嚮導走訪神木的民眾，因登山難度偏高、步行來回五至六個小時，呼籲民眾需衡量自身體力與登山經驗，且需線上申請許可，以免挨罰。