〈北部〉《桃園》A7合宜宅 將興建水資回收中心

2018-01-09

內政部出資 預計3年後完工

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕龜山區A7合宜住宅生活污水惹怨，被新北市新莊區居民直指污染水源，合宜宅住戶不堪背負罵名，希望建商、桃園市府能協助解決；住戶們高喊：「新莊不要污水、龜山不要污名、大地不要污染！」市府水務局長劉振宇表示，已著手分為近程、遠程解決，遠程規劃興建A7站水資源回收中心，經費由內政部出資，預計四月招標、二○二○年底完工。

A7合宜住宅由內政部主導興建，四大基地、共有四千兩百多戶，但興建時卻未設置污水處理廠，生活污水目前採社區內部設施初步處理後，即排入周邊十、十二公滯滯洪池，再分別排入十八份坑溪、啞口坑溪。由於十八份坑溪過去是新莊區水源地，新北居民發現水質被污染，直指A7合宜宅就是「污染源」。

社區污水設施不完善 住戶無奈

有住戶無奈表示，社區的污水設施不完善，住戶們也飽受困擾，他住的大樓下方就是污水處理區，低樓層住戶老是聞到異味，高樓層住戶得鎮日忍受馬達噪音。

爭取國民黨桃園市長選舉提名的前立委楊麗環表示，會要求內政部與建商負起責任，在問題未解的空窗期，桃園市府應介入協助，不能把問題都丟給住戶。她在勘查社區的排水狀況時也發現下方的山坡地被棄置大量垃圾、廢棄物，隨著滲出的水一起排入溪中，成了嚴重污染源。

過渡期由桃市府協助污水處理

新北、桃園及農委會水土保持局、內政部土地重劃工程處等單位日前共同會勘，發現十八份坑溪上游的十二公滯滯洪池表面有污水浮渣，水保局即要求「生活污水不得排入滯洪池」；劉振宇表示，合宜宅的生活污水都經初步處理，可達二級放流水標準，其實並非污水，但也表示，也有可能是處理不到位的問題。目前水務局與環保局配合，已提高稽查密度並協助合宜宅社區的污水處理操作，另已規劃興建A7站水資源回收中心。