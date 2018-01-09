〈北部〉石門水庫滿水位 今起日供新竹9萬噸

2018-01-09

〔記者李容萍／大溪報導〕這波鋒面通過帶來豐沛雨量，石門水庫昨天中午重返二四五公尺的滿庫水位，也是今年初首次的滿水位。而相較於石門水庫水情佳，竹苗地區卻水情吃緊，水利署北區水資源局從去年十二月五日實施「北水南調」，由石門水庫支援新竹地區每日七萬噸用水，今起增為每日九萬噸。

4月底前 無排洪或洩洪規劃

北水局統計石門水庫集水區自六日凌晨零時至昨天傍晚累積雨量八十五．二毫米，估計入流量可增加一三○○萬噸，昨晚七點大壩水位達標高二四五．○八公尺，蓄水量一億九九八二萬噸，蓄水率一○○％，因至四月底前為枯水期，並無排洪或洩洪規劃。

多虧去年卡努颱風引進雨量

去年夏天因降雨情況不佳，石門水庫大壩水位九月底一度降到二三四．七二公尺而水情吃緊，十月中旬卡努颱風與東北季風共伴效應帶來豐沛雨量，當月十七日衝上二四五公尺後，保持十五天滿庫水位，創下建庫以來紀錄，十一月底因降雨豐沛水位一度達二四五．二三公尺，更創下石門水庫最高水位紀錄。

新竹、苗栗地區去年八月起同樣降雨偏少，但後續降雨量遠不如石門水庫，水利署去年十二月底將新竹及苗栗地區的水情燈號，從「水情稍緊」的綠燈轉為「夜間減壓供水」的第一階段限水黃燈，更啟動增雨作業。

北水局於去年十月廿日起也啟動石門水庫「北水南調」機制，將每日支援新竹新豐、湖口兩地一萬噸用水增為五萬噸，十二月五日增為每日七萬噸以上，今天起更增為每日九萬噸。

北水局副局長邱忠川表示，往年只要大壩水位接近二四五公尺，水庫就會實施調節性放水或洩洪，但近年因極端氣候不穩定影響，加上二月五日春耕到來，得供應灌溉水量，水庫水位將會慢慢下降，為求把每一滴水存起來，直至五月汛期來臨前，會盡可能超高攔蓄水量，不會輕易排洪或洩洪。