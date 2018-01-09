〈北部〉花蓮家長監督量增 營養午餐滿意度升

2018-01-09

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣去年六月間，中小學營養午餐出問題，導致二天內共三所中小學約五百名學生出現嘔吐、腹瀉症狀，遭議員砲轟午餐品質，為此花蓮縣府修訂學校午餐執行要點，要求各校午餐委員會「家長代表需超過四分之一」，並增加學生代表，這學期開始實施。花蓮縣教育處表示，實施近半年來，學校反應家長對午餐的「滿意度」提升。

花蓮市區的國小家長說，家長實際去吃學校的午餐，雖然菜色還有待加強，但基本的衛生有做好最重要，對於縣府邀家長共同監督午餐的作法表達肯定。

增加學生代表 直接表達意見

花蓮縣教育處體健科長白鴻儀說，為加強營養午餐的品質，公告修正花蓮縣國中小學辦理學校午餐執行要點，增訂多項條文，其中，學校每學期舉辦一次的午餐工作推行委員會，過去成員僅校長、各處室主任、營養師、衛生組長、教師、護理師及家長代表，一○六學年上學期開始，要求「現任家長」代表需佔委員會的四分之一以上，且首度增加「學生代表」，讓學生也能直接在委員會表達意見；此外，也新規定「午餐工作日誌」每天都必須請家長委員會簽章，新法規實施將近一學期，家長對「午餐」的滿意度也有提升。

另外，條文中過去針對菜單設計的部分，只要求「注意安全衛生及營養均衡」，新修訂內容則要求菜單設計需參考衛福部針對兒童的膳食營養攝取標準，食材也應優先採用主管機關認證的在地優良農產品，且禁用含基因改造農產品及其加工品；新修訂內容也增加廚工僱用及訓練的相關條文，要求廚工需每年體檢，一旦罹患「可能」傳染的疾病就應停止工作。