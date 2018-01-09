〈北部〉宜蘭行口整修 民嘆失去歷史味道

2018-01-09

怨變光禿禿水泥灰牆

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭火車站旁的宜蘭行口已有百年歷史，斑駁的紅磚、古色古香建築深植遊客心中；近日有民眾發現，正在整修的宜蘭行口，變成光禿禿水泥灰牆，感慨歷史建築變調，少了懷舊的想念，行口面目全非。宜蘭縣政府工旅處解釋，水泥砂漿外牆才是原始建築樣貌，部分水泥掉落，才能露出斑駁的紅磚。

縣府工旅處去年七月進行「宜蘭行口青年交流中心周邊設施及整體環境改善工程」，委託建築師黃聲遠團隊田中央工作室修復整建，耗費一千一百四十五萬元，預計三月完工。最近民眾經過卻驚呼，「怎麼變成光禿禿的水泥牆？完全少了日式建築的味道。」

「部分剝落的紅磚外牆不見了，行口面目全非！」守護宜蘭好山好水行動聯盟發起人孫博萮說，新建築煥然一新，卻失去歷史的味道，是否有違反文資法問題？歷史建築修復工法應該可以做好外觀保留，再進行結構補強，宜蘭行口明年就要一百歲，突然間卻失去原本味道，真的很難過。

縣議員黃定和說，縣府歷史空間修復是玩假的嗎？這樣改一改都不像行口，花了千萬餘元卻改成這樣，宜蘭行口一直吸引不了人潮，遊客稀稀落落，縣府怕被說政策失敗，只能用花錢掩蓋事實，搞建設破壞歷史建築。

縣府︰灰色才是原樣

「灰色才是外牆最原始樣貌。」縣政府工旅處強調，宜蘭行口外牆原本就是水泥砂漿灰色，因為年久失修，水泥砂漿剝落露出部分紅磚，這次整修加上保護漆提高耐久性，恢復到最原初樣貌，宜蘭行口是歷史建築，工程進行前有送進文資審議委員會審查同意。

工旅處指出，整修工程包括既有房舍整修，調整產業交流中心歷史建物燈光、牆面及部分屋頂整理，並將廣場活化，藉由鋪面修整及空間再定義，轉型成新的青創廣場，增加舉辦活動等。