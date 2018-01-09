〈北部〉造橋台13甲線尖苗路段 將闢綠色廊道

2018-01-09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉香格里拉樂園外的台十三甲線尖苗路段，經截彎取直道路取代後，原全長約一．五公里的舊路段已鮮少車輛通行，造橋鄉公所為活化地方觀光，遂爭取中央前瞻計畫補助，預計在該路段打造成綠色生態廊道，除將車道縮減增設自行車道，也擬推出假日市集。據立委陳朝明國會辦公室透露，計畫可望於近期通過核定，盼今年底完成。

全長1.5公里

台十三甲線尖苗路段，過去因屬連接竹南鎮、頭份市及苗栗市等地區重要幹道，往返車輛眾多，但因該路段多彎道，常發生事故，公路總局四年前進行截彎取直改善工程，增闢道路取代後，該路段車流大幅減少，平常人車更是稀少。

綠美化 設單車道

造橋鄉公所為活化該路段，擬將該路段改成為以觀光休閒為主的休閒廊道，除將原本四線車道縮減為兩線車道，增設自行車及人行步道外，也將增加樹木植栽、廣招攤商進駐，期盼能成為在地觀光新亮點。

造橋鄉長黃純德表示，該路段長約一．五公里，預計規畫成包含自行車道的綠色生態廊道，除可與舊山線鐵路自行車道串連，也擬在路旁開闢假日市集，吸引人潮外順勢帶動在地農特產銷售，而公所擬在路旁種植不同樹種，四季均可欣賞不同花朵盛開。

黃純德說，該計畫去年提報中央申請前瞻計畫補助，日前據立委陳朝明國會辦公室透露，該計畫很受內政部青睞，可望獲中央補助，預計年底前完成，也期望該計畫完工後能成為全台舊道路重新規畫的示範道路。