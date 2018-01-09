〈北部〉纏勒、釘刑椰子樹 新埔義民廟挨批

2018-01-09

〔記者黃美珠／新埔報導〕新埔褒忠亭義民廟長年用霓虹燈管纏勒牌樓前兩側椰子樹，還用釘子在樹幹做固定，樹身不是坑坑洞洞，就是留下一道道的纏勒傷痕。廟方表示已經改善、捨棄原來的光雕方式，近期就會拆除燈管和釘子。

義民廟允將拆除燈管和釘子

新竹縣文史工作者黃有福說，最近這幾年很多城市主政者很愛光雕，用霓虹燈管等纏綁在樹上，美不美？見仁見智，但是如果只是為了平添夜色幾分，卻硬把這些人為的添加物用纏綁、甚至用釘子的方式死命強加在樹木身上，這就完全失去了追求美的良好動機。

文史工作者批樹身傷痕累累

他說，義民廟牌樓前兩側各有一排椰子樹，為了人類的「夜景」被「釘刑」伺候至少已經有五年。五年前剛施工的時候他就提醒過「這樣做不應該！」，但不為採納。五年過去了，最近燈管老舊，廟方沒有替樹鬆綁，反而委外更新，再重新打釘上樹幹去。

他估算，一棵至少三層樓高的椰子樹，整根樹幹少說被釘有五十個釘子，以致只要是被釘過或綁過的地方，不是留下坑洞，就是纏勒痕，這對樹的健康來說很不利。

樹黨竹北市民代表許育綸說，霓虹燈管纏綁在樹幹上，長期發光、發熱會影響樹木的自然生長。使用釘子固定，這更是雙重錯誤示範。光雕其實該優先選擇非植物的公共設施來布置才對，如果真的不得已非綁樹幹，就須盡量縮短照亮的時間，且採不傷樹的固定方式進行。

義民廟方表示，以前的作法確實值得討論，近年在縣府文化局主導更新義民廟周邊意象工程後，原來的光雕概念已被捨棄，近期他們並未更新、補釘，至於原來施設、有害樹木發展的霓虹燈管或是釘子等，近期將找人整理、清除。