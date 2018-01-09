〈北部〉《桃園》熄菸筒有成效 市府將擴大設置點

2018-01-09

〔記者陳昀／桃園報導〕菸屁股別亂丟！癮君子經常因為找不到垃圾桶，隨手將菸蒂往地上丟，市府環境清潔稽查大隊桃園區中隊透過「桃仔園修惜站」，將回收木頭加工成香菸造型的「熄菸筒」，擺放在桃園區的七十二處公共場所，不排除會擴大放到其他區域。

也有人隨手丟垃圾 沒公德心

不過「熄菸筒」設置後，也引來不少路人隨手將垃圾丟入，黃姓超商店員說，店門前的熄菸筒經常被丟滿垃圾，反而清不完，超商內就有設置垃圾桶，也擔心未熄滅的菸蒂會引燃垃圾，反而造成危險，希望大家發揮公德心。

「桃仔園修惜站」是清潔隊的再生家具工廠，隊員回收家具後會加以修繕、改造，也打造各種創意作品，「熄菸筒」就是以廢棄家具的材料搭配牛奶罐打造而成，兼具造型、創意與環保。

桃園區清潔中隊長賴建南表示，車站、便利超商等公共場所外因為有設置座椅，經常有人吸菸，部分癮君子卻將菸蒂丟在路邊，造成髒亂，環保局提出想法後，陸續與七十二處場所合作設點，由管理單位或店家自行清理。

他強調，設置吸菸筒不是鼓勵民眾吸菸，但至少不要亂丟菸蒂，店家或里長都能提出需求，清潔隊將派員評估是否可以設置，開始設置半年來，亂丟菸蒂情形已變少，也提醒癮君子們能發揮公德心。

此外，市府衛生局也提醒民眾，桃園市各高中、國中及國小的校門口與家長接送區、周邊人行道，以及公園、大溪和平老街都已公告為禁菸區域，若在這些地方違規吸菸，可處二千元至一萬元罰鍰。