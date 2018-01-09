〈北部〉《桃園》71型腸病毒 單一行政區可啟動停課

2018-01-09

〔記者陳昀／桃園報導〕「桃園市腸病毒防疫措施」新修訂的停課標準一月一日上路，市府衛生局指出，過去只要有腸病毒疑似病例就會執行「一一二七」停課措施，易影響幼兒受教權及造成家長托育負擔，今年只會在中央宣布全國「七十一型腸病毒」進入流行期，或同一行政區曾有「腸病毒七十一型」或腸病毒併發重症的個案，才會執行。

流感暫未訂定停課辦法

此外，雖然桃園市流感疫情從去年耶誕節後開始升溫，上週門急診突破一萬就診人次，衛生局主任秘書林國甯說，由於流感重症主要好發於老人，桃園市因此未為此訂定停課辦法，但一旦發生群聚感染，教育局會評估是否停課；他說，腸病毒雖然猖獗於夏天，從年初就先訂定停課標準，是為防疫做好準備。

「一一二七」是指一週內一個班級有二名以上病童，該班必須停課（托）七天。衛生局疾病管理科科長陳效君說，去年全國腸病毒確診重症僅二十例，其中桃市有三例，整體發生率不到千分之一，經評估以「腸病毒七十一型」較容易併發重症，因此今年修改停課辦法，希望不要造成家長負擔及社會成本支出，適用於全市幼教保育機構、幼兒園及國小低年級（一、二年級），且必須執行到年底。

僅71型 其他類型不停課

林國甯解釋說，若中央宣布全國「七十一型腸病毒」進入流行期，全市就無條件執行「一一二七」；若中央未宣布，就以行政區為單位，若沒有「七十一型腸病毒」個案，罹患其他類型腸病毒也不必停課，而出現了「七十一型腸病毒」個案，一整年整個行政區都需實施「一一二七」。

衛生局提醒學校、幼保機構等單位，平時應對門把、桌椅、玩具等學童常接觸的區域及物品，以稀釋漂白水消毒，也呼籲家長若發現幼童無故出現「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等重症前兆，務必儘速就醫，詳情可查詢衛生局網站，或電洽廿四小時防疫專線：0800-033-355。