〈中部〉不滿年改求復職 退休師提告敗訴

2018-01-09

教育局回覆無復職機制

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市蔡姓教師於二○○八年退休，也領受月退休金與優惠存款等權利，不料，事隔九年後，他宣稱政府違反信賴保護原則，去年立法通過教育人員年金法案（簡稱年金改革），嚴重衝擊他的財務與退休規劃，提出復職要求，但校方與台中市政府教育局卻答覆，現行並無直接准許退休教師復職的機制，他對此提起行政訴訟，不過，台中高等行政法院卻認為，這紙公文只是轉告相關規定，沒有具體的法律效果，不是行政處分，判決他敗訴，可上訴到最高行政法院。

判決書指出，蔡姓教師於二○○八年六月底退休，事隔九年，他於去年（二○一七年）主張，政府未經勞資雙方合意協商，違反信賴保護原則，立法通過教育人員年金法案，片面修改應給他的退休金，他尚未屆滿六十五歲，上述法案嚴重衝擊他的財務與退休規劃，他於去年七月申請復職。

校方向台中市政府教育局請示後，用公文答覆說，現行並無直接准許退休教師復職的機制，如果蔡姓退休教師符合教師任用規定，並且通過甄選，可再任教師職務，但需停止領月退休金與優惠存款，蔡姓退休教師對此答覆不滿，提起訴願，中市政府不受理，進一步提起行政訴訟。

高等行政法院︰公文告知無違法

台中高等行政法院認為，依據教師法，復職是指休職、停職或留職停薪，「離開職務一段期間，但仍保有教師身分」，之後辦理復職，蔡於退休時，已不具教師身分，不符合上述復職條件，因此，蔡沒有申請復職的請求權，另外，公文是告知現行並無退休教師直接准予復職機制等規定，這紙公文是觀念通知，沒有發生法律效果，也沒有造成蔡的權利或法律利益損害，台中市政府不受理訴願，並無違法之處，判決蔡姓退休教師敗訴，可上訴到最高行政法院。