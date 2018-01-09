〈中部〉澄清醫院電腦斷層癌篩 4%罹肺腺癌

2018-01-09

13人皆無抽菸也沒症狀

〔記者蔡淑媛／台中報導〕澄清醫院中港院區分析去年到院接受肺腺癌篩檢、做低劑量電腦斷層檢查結果，三百廿人無肺部相關症狀，卻有四％、十三人確診罹患早期肺腺癌，他們皆無抽菸習慣和肺部相關症狀，僅其中四人有家族史，醫師指這是一般認知的盛行率二％的兩倍，可能與空污、遺傳、廚房油煙有關，肺腺癌發生情況也被低估了。

最年輕卅五歲

澄清醫院胸腔外科醫師柯志霖表示，這十三名患者罹患肺腺癌零至一期，皆為中部民眾，最年輕卅五歲、最大七十多歲，他們接受健檢時才發現肺部病變，毛玻璃結節約一公分大小，經評估結節大小、型態及家族史，惡性機率較高，手術後確診罹癌都很驚訝，所幸早期發現罹患肺癌，手術切除後治癒率達九十五％。

柯志霖指出，院方去年有三百廿人接受肺癌篩檢，進行肺部低劑量電腦斷層檢查，五十六人肺部有毛玻璃狀病變結節，其中四十三人在○．五公分以下且無明顯變化，可能是曾罹患肺炎等疾病留下的疤痕，或是空污造成慢性感染的纖維化組織，要求每年定期回診追蹤。

柯志霖說，肺腺癌致病原因多，包括基因遺傳及PM2.5細懸浮微粒、廚房油煙等空污，醫院去年對一般毫無症狀的民眾做肺部低劑量電腦斷層檢查的結果，確診肺腺癌比率竟高達四％，列入追蹤異常潛在病患達十三．四％，縱使此數據可能有些許區域性的偏差，但肺腺癌盛行率可能被低估，值得探討。

柯志霖補充說，肺部低劑量電腦斷層可篩檢出肺部○．二公分的病變，是肺癌早期篩檢的利器，日本重視低劑量電腦斷層篩檢，發現早期肺癌比例高出台灣兩倍，整體治療成果也比較好，建議有家族史、抽菸、在空污環境工作等高風險族群提早檢查。