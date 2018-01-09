〈中部〉中火煤倉引戰火 林佳龍、江啟臣互批

2018-01-09

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中火力發電煤倉工程再度引發藍綠交鋒，市長林佳龍昨天說，台電是國營事業屬立委監督，藍營立委現在才開始關注，質疑「過去在睡覺嗎？怎麼都不知道！」藍營立委江啟臣反批，林佳龍完全沒有發現問題的癥結，也看不見市民的心。

中市PM2.5年均濃度降幅全國第一，行政院環保署將頒發一千萬元獎金，林佳龍昨天在市政會議喜孜孜地宣布好消息，並表示他當立委時就提出修正空污法，擔任市長後，更率先訂定生煤管制自治條例，先後迫使中龍鋼鐵與中火將煤倉室內化，過去地方政府皆未能如此要求國營事業。

林佳龍︰現在才關心 以前睡覺？

但隨即話鋒一轉，表示台中市改善空污已有成效，現在有民代關心中火煤倉工程是否脫標，國民黨立委以前沒關注到可將戶外生煤場轉為室內儲存，現在選舉到了，才開始注意此議題，這些立委「過去在睡覺嗎？怎麼都不知道！我當立委都有關心」。

林佳龍表示，蓋煤倉不僅預算要過，還有很多行政程序，需要給台電一些時間，如果時間到卻沒做到，市府將依法處罰，過去沒有人注意時，市府已有系統的來做防制，空污討論必須以事實為基礎，才可透過對策來改善。

江啟臣︰市長看不見市民的心

國民黨立委江啟臣抨擊，從林佳龍的話中，可知他完全沒有發現問題的癥結，也好像沒有看見過年的霧霾，當初有一部台中紀錄片「看見台中」，如今林佳龍也可以拍一部「看不見台中」，市民看不見湛藍的天，市長則看不見市民的心。